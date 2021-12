Randonnée nocturne Pezuls, 29 janvier 2022, Pezuls.

Randonnée nocturne Salle des fêtes Le bourg Pezuls

2022-01-29 17:45:00 – 2022-01-29 Salle des fêtes Le bourg

Pezuls Dordogne

L’amicale Pezuloise vous propose une randonnée nocturne à la découverte du charme des nuits d’hiver. La promenade sera guidée environ 2h30 de marche et sera suivie d’un repas “Boîte chaude”. Rendez-vous à 17h30 à la salle des fêtes pour un départ à 17h45. Participation demandée 15€ par personne. Repas : apéritif, fondue au Mont d’Or, pommes de terre vapeur, charcuterie et salade, dessert et café. Merci d’apporter son couvert complet. Attention le nombre de places est limitée, la réservation est impérative. Pour votre confort pensez à vous vêtir chaudement et à vous munir d’une lampe de poche.

L’amicale Pezuloise vous propose une randonnée nocturne à la découverte du charme des nuits d’hiver. La promenade sera guidée environ 2h30 de marche et sera suivie d’un repas “Boîte chaude”. Rendez-vous à 17h30 à la salle des fêtes pour un départ à 17h45. Participation demandée 15€ par personne. Repas : apéritif, fondue au Mont d’Or, pommes de terre vapeur, charcuterie et salade, dessert et café. Merci d’apporter son couvert complet. Attention le nombre de places est limitée, la réservation est impérative. Pour votre confort pensez à vous vêtir chaudement et à vous munir d’une lampe de poche.

L’amicale Pezuloise vous propose une randonnée nocturne à la découverte du charme des nuits d’hiver. La promenade sera guidée environ 2h30 de marche et sera suivie d’un repas “Boîte chaude”. Rendez-vous à 17h30 à la salle des fêtes pour un départ à 17h45. Participation demandée 15€ par personne. Repas : apéritif, fondue au Mont d’Or, pommes de terre vapeur, charcuterie et salade, dessert et café. Merci d’apporter son couvert complet. Attention le nombre de places est limitée, la réservation est impérative. Pour votre confort pensez à vous vêtir chaudement et à vous munir d’une lampe de poche.

OT des Bastides

Salle des fêtes Le bourg Pezuls

dernière mise à jour : 2021-12-12 par