RANDONNEE NOCTURNE Hommarting, 28 décembre 2021, Hommarting. RANDONNEE NOCTURNE 2021-12-28 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-28 18:30:00 18:30:00 rue des Tilleuls Départ : Salle polyvalente

Hommarting Moselle Hommarting 7 EUR L’association Cœur de Homard de Hommarting prévoit son bol d’air de fin d’année / randonnée nocturne mardi 28 décembre 2021.Le parcours fait 7km environ. Il est conseillé de se munir d’une lampe de poche ou d’une lampe frontale. Les départs sont libres de 17h30 à 18h30, au départ de la salle polyvalente. Tarif unique : 7€/personne, à partir de 5 ans (en-cas sur le parcours et soupe chaude à l’arrivée inclus). La réservation est obligatoire (avant le 20 décembre) ainsi que le pass sanitaire. Une restauration est possible en supplément à partir de 19h30. +33 3 87 07 90 06 Libre de droits – Christine Makhlouf pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Lieu Hommarting Adresse rue des Tilleuls Départ : Salle polyvalente Ville Hommarting