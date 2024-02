Randonnée nocturne Histoires du maquis Lorris, samedi 31 août 2024.

Randonnée nocturne Histoires du maquis

80 années nous séparent du 14 août 1944, date de l’attaque du Maquis de Lorris. Cette randonnée pédestre organisée avec Lorris Rando Loisirs sera animée par 3 comédiens de l’Atelier à Coulisses, l’occasion de redonner vie aux combattants de l’ombre dont certains sont morts pour la France. Un apétitif musical en compagnie de la détonante Madame SACHA (chant) et de son indéfectible compagnon de musique Môssieur JO (guitare) clôturera cette soirée autour de la mémoire de la Résistance.

Parcours de 6kms

Renseignements et inscriptions Sylviane Hareng- Lorris Rando Loisirs -Tél 06 62 61 97 00

Tarifs 8 € (adulte) et 5 € (- de 12 ans)

Apéritif musical offert par les organisateurs

Pique-nique sorti du panier • Pensez à vos lampe5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 17:00:00

fin : 2024-08-31 20:00:00

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire musee-lorris@loiret.fr

