Randonnée nocturne – feux d’artifices Ville de Menton, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Menton.

du mercredi 14 juillet au dimanche 15 août à Ville de Menton

Une balade nocturne dans une ambiance féerique et illuminée. Le parcours accessible, d’une durée de 3h00, est fascinant ! Nous emprunterons des chemins taillés dans les versants escarpés, dominant Menton. Eclairés par les lueurs de la Côte d’Azur et par nos lampes, nous flotterons dans le ciel surplombant la Riviera française et Italienne. Lors des haltes, nous pourrons profiter et prendre des photographies exceptionnelles. Soirée exceptionnelle garantie ! **L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE :** Paire de chaussures de randonnée ou de sport . Pantalon de sport ou jean . Pull ou fourrure polaire . Coupe vent ou veste de pluie . Petit sac à dos, 1 litre d’eau . En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées . Pique nique . * Tarif Adulte : 20 € * Tarif Adulte + location lampe frontale : 22 € * Tarif Enfant : 15 € * Tarif Enfant + location lampe frontale : 17 € **Dès 7 ans – Durée 3 heures** **14 juillet et 15 août** **Départ 19h45 devant l’office de tourisme de Menton** **Réservations : 06.13.25.01.82**

sur inscription

Depuis les ruelles de Menton et son bord de mer, nous gravirons par des sentiers chargés d’histoire les premières collines à 200 m d’altitude afin d’admirer les feux d’artifices

Ville de Menton Ville de Menton – 06500 Menton Garavan Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T19:45:00 2021-07-14T23:15:00;2021-08-15T19:45:00 2021-08-15T23:15:00