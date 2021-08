Fals Fals Fals, Lot-et-Garonne Randonnée Nocturne Fals Fals Catégories d’évènement: Fals

Lot-et-Garonne

Randonnée Nocturne Fals, 4 septembre 2021, Fals. Randonnée Nocturne 2021-09-04 18:30:00 – 2021-09-04

Fals Lot-et-Garonne Fals 12 12 EUR Randonnée nocturne à la découverte des coteaux de l’agenais aux rives du Gers (2 circuits).

Prévoir une lampe frontale.

Prévoir une lampe frontale.

Lieu Fals