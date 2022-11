Randonnée nocturne et dînatoire Saint-Mesmin Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Dordogne

Randonnée nocturne et dînatoire

Saint-Mesmin, 10 décembre 2022

Place, le bourg Saint-Mesmin Dordogne

Dordogne Saint-Mesmin Randonnée d’environ 10km.

Deux formules : apéritif (au départ), soupe de châtaignes (sur le trajet) 5€, ou :

apéritif (au départ), soupe de châtaignes (sur le trajet) puis à l’arrivée au Cantou, boudin noir aux châtaignes et pommes, châtaignes grillées, café, vin, 10€. Réservation avant le 2 décembre.

Prévoir chaussures de marche, lampe et gilet fluorescent. Deux formules : apéritif (au départ), soupe de châtaignes (sur le trajet) 5€, ou :

apéritif (au départ), soupe de châtaignes (sur le trajet) puis à l’arrivée au Cantou, boudin noir aux châtaignes et pommes, châtaignes grillées, café, vin, 10€.

Prévoir chaussures de marche, lampe, gilet fluorescent.

