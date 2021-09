Tôtes Tôtes Seine-Maritime, Tôtes Randonnée nocturne en forêt Tôtes Tôtes Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tôtes

Randonnée nocturne en forêt Tôtes, 17 septembre 2021, Tôtes. Randonnée nocturne en forêt 2021-09-17 20:30:00 – 2021-09-17

Tôtes Seine-Maritime Tôtes AGORA vous propose de sortir encore une fois pour une expérience inédite…une randonnée nocturne pour admirer le monde des rapaces et des chauves-souris le vendredi 17 Septembre à 20h30 ! Cette action est organisée avec l’Association CHENE. La sortie est gratuite, il suffit juste de s’inscrire (inscription obligatoire)

Le lieu de rendez-vous est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, contactez AGORA Tôtes au 02 35 34 63 75 ou par mail : lamasc@orange.fr

Le lieu de rendez-vous est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, contactez AGORA Tôtes au 02 35 34 63 75 ou par mail : lamasc@orange.fr dernière mise à jour : 2021-08-28 par

