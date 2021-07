Le Faou Eglise Saint-Sauveur - Le Faou Finistère, Le Faou Randonnée nocturne de porche à porche Eglise Saint-Sauveur – Le Faou Le Faou Catégories d’évènement: Finistère

Eglise Saint-Sauveur – Le Faou, le vendredi 17 septembre à 21:30

Partez à la découverte de notre patrimoine nocturne, en commençant par l’écoute de la sortie des chauves-souris « grands rhinolophes » de l’église Saint-Sauveur, puis cheminez au clair de lune jusqu’au sanctuaire de Notre-Dame de Rumengol à pied.

Prévoyez des chaussures, une tenue adaptée, et une petite lumière pour marcher 10 km (environ 2 h).

Partez à pied, à la découverte nocturne du patrimoine, de l’église Saint-Sauveur jusqu’au sanctuaire de Notre-Dame de Rumengol. Eglise Saint-Sauveur – Le Faou rue de la Grève 29590 Le Faou Le Faou Finistère

2021-09-17T21:30:00 2021-09-17T23:59:00

