Randonnée nocturne – Cerf à 3 pattes 2021-07-03 – 2021-07-03 Rue du Pré Michaux Cerf à 3 pattes

Germaine Marne

Germaine Marne L’association “Le cerf à trois pattes” vous propose sa randonnée automnale nocture. Randonnée pédestre balisée de nuit.

Départ entre 19h00 et 21h et rythme libres.

Parcours de 7 à 8 km. En vous inscrivant maintenant, vous réduirez votre temps d’attente au départ.

Choisissez votre créneau de départ.

Il sera aussi possible de s’inscrire sur place. Buvette et restauration rapide possible sur place. cerfa3pattes@gmail.com http://www.le-cerf-a-3-pattes.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-12 par

