Randonnée nocturne – Cerf à 3 pattes Germaine Germaine Catégories d’évènement: Germaine

Marne

Randonnée nocturne – Cerf à 3 pattes Germaine, 2 avril 2022, Germaine. Randonnée nocturne – Cerf à 3 pattes Rue du Pré Michaux Cerf à 3 pattes Germaine

2022-04-02 18:00:00 – 2022-04-02 23:00:00 Rue du Pré Michaux Cerf à 3 pattes

Germaine Marne Germaine Randonnée pédestre balisée de 6 à 7 km proposée en fin de journée . Départ et rythme libres. Le parcours n’est pas adapté aux poussettes. N’hésitez pas à vous inscrire maintenant pour réduire votre temps d’attente au départ. Choisissez votre créneau de départ. Départ possible entre 18h00 et 19h30. La billetterie en ligne ferme samedi 2 avril à 10h. L’inscription sera toujours possible sur place.

Buvette et restauration rapide sur place en fonction des règles sanitaires qui seront en vigueur au 2 avril. cerfa3pattes@gmail.com http://www.le-cerf-a-3-pattes.fr/ Rue du Pré Michaux Cerf à 3 pattes Germaine

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Germaine, Marne Autres Lieu Germaine Adresse Rue du Pré Michaux Cerf à 3 pattes Ville Germaine lieuville Rue du Pré Michaux Cerf à 3 pattes Germaine Departement Marne

Germaine Germaine Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/germaine/

Randonnée nocturne – Cerf à 3 pattes Germaine 2022-04-02 was last modified: by Randonnée nocturne – Cerf à 3 pattes Germaine Germaine 2 avril 2022 Germaine Marne

Germaine Marne