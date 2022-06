Randonnée nocturne « Autour de la chapelle » Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Pouillon

Randonnée nocturne « Autour de la chapelle » Pouillon, 11 juillet 2022, Pouillon. Randonnée nocturne « Autour de la chapelle »

En bas Pouillon Landes

2022-07-11 20:00:00 – 2022-07-11 Pouillon

Landes EUR Randonnée nocturne « Autour de la chapelle ».

20h : Départ en bas – 4kms environ. Se munir d’une lampe-torche.

21h15 : concert par l’ensemble de cuivres Quintet Academy à la chapelle de Bénarrucq (église si pluie). Direction Jean-Paul Paillaugue. Libre participation. Randonnée nocturne « Autour de la chapelle ».

20h : Départ en bas – 4kms environ. Se munir d’une lampe-torche.

21h15 : concert par l’ensemble de cuivres Quintet Academy à la chapelle de Bénarrucq (église si pluie). Direction Jean-Paul Paillaugue. Libre participation. Randonnée nocturne « Autour de la chapelle ».

20h : Départ en bas – 4kms environ. Se munir d’une lampe-torche.

21h15 : concert par l’ensemble de cuivres Quintet Academy à la chapelle de Bénarrucq (église si pluie). Direction Jean-Paul Paillaugue. Libre participation. Pouillon

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pouillon Other Lieu Pouillon Adresse En bas Pouillon Landes Ville Pouillon lieuville Pouillon Departement Landes

Pouillon Pouillon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouillon/

Randonnée nocturne « Autour de la chapelle » Pouillon 2022-07-11 was last modified: by Randonnée nocturne « Autour de la chapelle » Pouillon Pouillon 11 juillet 2022 En bas Pouillon Landes

Pouillon Landes