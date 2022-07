Randonnée nocturne au pays des Haxes Belmont, 8 octobre 2022, Belmont.

Randonnée nocturne au pays des Haxes

Belmont Bas-Rhin

2022-10-08 19:00:00 – 2022-10-08 21:00:00

Belmont

Bas-Rhin

EUR Randonnée nocturne au pays des Haxes. Au programme : Animations, frissons et élixir des Haxes, Saucisses et soupe de pois à l’arrivée. Buvette. Inscriptions et achat des tickets sur place. Premiers départs 19 h – Derniers départs 21 h.

Les repas étant en quantité limité vous trouverez des grillades au départ et à l’arrivée de la marche. Environ 7 kilomètres, faible dénivelé. Chiens en laisse autorisés. Bébés en portage PAS de poussettes. Déconseillé aux moins de 6 ans.

