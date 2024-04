Randonnée nocturne accompagnée « Les soirées du berger, coucher de soleil à la Rhune » Ascain, mardi 30 avril 2024.

Massif le plus connu du Pays Basque et même le plus parcouru, La Rhune, à la nuit tombée se vide de toute présence humaine. Alors que le silence reprend ses droits sur les flancs de la célèbre montagne, vous irez à son ascension pour une expérience inédite. Inutile de vous conduire jusqu’au sommet pour découvrir les secrets de la faune et de la flore des montagnes basques, nous nous arrêterons autour des curiosités naturelles des tourbières des trois fontaines. C’est une fois cette étape instructive terminée que nous rejoindrons le plateau Miramar pour un pique-nique avec vue. Jambon de Bayonne, pâté au piment d’Espelette, fromage de brebis le tout accompagné d’un cidre basque vous feront apprécier les produits locaux. C’est au terme de cette pause gastronomique que nous redescendrons à la lueur des lampes frontales pour terminer cette soirée.

Durée 5h, 440m de dénivelés, 7,5 km. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 17:30:00

fin : 2024-04-30 22:00:00

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ascain@otpaysbasque.com

