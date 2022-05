Randonnée nocturne accompagnée : “Les soirées du berger, coucher de soleil à la Rhune”, 16 août 2022, .

Randonnée nocturne accompagnée : “Les soirées du berger, coucher de soleil à la Rhune”

2022-08-16 17:30:00 – 2022-08-16 22:30:00

20 EUR Certainement le massif le plus connu du Pays Basque, la Rhune, à la nuit tombée se vide de toute présence humaine. Pas la peine de vous emmener jusqu’au sommet pour découvrir les secrets de la faune et de la flore des montagnes basques, nous nous arrêterons découvrir les curiosités des tourbières des trois fontaines. Une fois rassasié de connaissances, ce sont nos estomacs qui feront le plein de jambon de Bayonne, pâté au piment d’Espelette, fromage de brebis, le tout accompagné d’un cidre basque. Viendra alors le moment de rejoindre le plateau Miramar pour le coucher de soleil. Les lumières des villes côtières s’allumant sonneront le moment de redescendre à la lueur des lampes frontales pour terminer cette soirée inoubliable. Les horaires de départ varient en fonction du coucher de soleil. Pique-nique et frontales fournies.

Durée : 4 h avec 440 m de dénivelés et 7,5 km.

