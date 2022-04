Randonnée nocturne accompagnée : les soirées du berger, coucher de soleil à la chapelle de l’Aubépine Ainhoa, 14 juin 2022, Ainhoa.

Randonnée nocturne accompagnée : les soirées du berger, coucher de soleil à la chapelle de l’Aubépine Ainhoa

2022-06-14 18:30:00 – 2022-06-14 22:30:00

Ainhoa 64250 Ainhoa

20 EUR Quoi de plus original que de parcourir la montagne la nuit ? À l’heure où les autres randonneurs descendent, venez profiter de la montagne basque ! Au départ d’un des Plus Beaux Villages de France, venez découvrir en famille un des plus beaux couchers du soleil. La soirée, sous le signe de la convivialité, commence par la découverte de la montagne basque tout au long d’un itinéraire qui vous mène jusqu’à une chapelle isolée dans la montagne. Un casse-croûte d’inspiration du terroir et une vue imprenable sur la Rhune vous permettront d’attendre patiemment le coucher du soleil. Il sera temps ensuite de sortir les lampes afin de redescendre jusqu’au village… Ambiance nocturne.

Pique-nique et frontales fournis.

RDV au Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa

Durée : 4 h / Dénivelé : 300 m / Distance : 7 km

+33 5 59 29 93 99

Yoni

Ainhoa

dernière mise à jour : 2022-03-17 par