RANDONNEE NOCTURNE à VELO Vélodrome : La Cipale, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 15h à 23h

Le Sporting Club Bellevillois, propose une randonnée nocturne à vélo, le samedi 9 octobre. Le Sporting Club Bellevillois, club vélo parisien depuis 80 ans, propose une randonnée nocturne, encadrée par des capitaines de route.

Un parcours de 80 km à vitesse régulée, en Seine & Marne et pour finir une soupe à l’oignon.

RDV à 15 h à la Cipale, départ des groupes à 16H.

Retour vers 22H30 / 23H.

Avoir un vélo avec éclairage, prévoir, gilet et casque. Pass sanitaire demandé au départ.

Information : site : sc-bellevillois. com,

Inscription par : mail : sc, -bellevillois@ffvelo.fr, Événements -> Événement sportif Vélodrome : La Cipale 51 avenue de Gravelle Paris 75012

