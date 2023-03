Randonnée nettoyage Neuilly-le-Brignon Neuilly-le-Brignon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Neuilly-le-Brignon

Randonnée nettoyage, 3 septembre 2023, Neuilly-le-Brignon Neuilly-le-Brignon. Randonnée nettoyage Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

2023-09-03 09:00:00 – 2023-09-03 12:30:00 Neuilly-le-Brignon

Indre-et-Loire Neuilly-le-Brignon Sur toutes les routes en partant de Neuilly le Brignon.

Départ du parc de Loisirs de Neuilly le Brignon.

Vin d’honneur offert à tous les participants à l’arrivée. Sur toutes les routes en partant de Neuilly le Brignon.

Départ du parc de Loisirs de Neuilly le Brignon.

Vin d’honneur offert à tous les participants à l’arrivée. patrice.moreau0397@orange.fr +33 7 87 53 69 23 Freepik

Neuilly-le-Brignon

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Neuilly-le-Brignon Autres Lieu Neuilly-le-Brignon Adresse Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire Ville Neuilly-le-Brignon Neuilly-le-Brignon Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Neuilly-le-Brignon

Randonnée nettoyage 2023-09-03 was last modified: by Randonnée nettoyage Neuilly-le-Brignon 3 septembre 2023 Indre-et-Loire Neuilly-le-Brignon Neuilly-le-Brignon, Indre-et-Loire

Neuilly-le-Brignon Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire