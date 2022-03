Randonnée nature: sur les traces des pics, Plailly sentier de la pierre Monconseil Plailly, 31 juillet 2022, Plailly.

Randonnée nature: sur les traces des pics, Plailly sentier de la pierre Monconseil Plailly

2022-07-31 10:00:00 – 2022-07-31

Plailly Oise Plailly

Vous connaissez sans doute, le truculent Pic vert et l’éclatant Pic épeiche

qui fréquentent les parcs et jardins. Mais avez-vous déjà vu le grand Pic

noir, le rare Pic Mar ou le minuscule Pic épeichette ? Animée par Gregory

Brouilliard, guide nature, cette balade sera l’occasion de découvrir ces

oiseaux aux incroyables particularités anatomiques, leur lien indéfectible avec les vieux arbres et le bois mort et de comprendre quel rôle irremplaçable ils jouent dans la préservation d’un très grand nombre d’oiseaux et de petits mammifères cavernicoles de nos forêts.

Accès sur la D607, à mi-chemin entre Thiers-sur-Thève et Mortefontaine, sur la droite, chemin de la Tournelle. Circuit de 2 km, prévoir des chaussures de marche.

Plailly

dernière mise à jour : 2022-03-23 par