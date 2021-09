Saint-Germain-les-Vergnes L'étang de Lachamp Corrèze, Saint-Germain-les-Vergnes Randonnée nature & patrimoine L’étang de Lachamp Saint-Germain-les-Vergnes Catégories d’évènement: Corrèze

Partez à la découverte de l’étang de Lachamp, de sa faune et de sa flore. Boucle de 2.5 km, difficulté facile.

GRATUIT

Partez à la découverte de l'étang de Lachamp, de sa faune et de sa flore. Boucle de 2.5 km, difficulté facile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T16:00:00

