Obernai Bas-Rhin EUR Encadrés par un accompagnateur en montagne, partez à la découverte du mystérieux mur païen, une construction mégalithique unique en Europe, et des secrets de la forêt du Mont Sainte Odile….

Balade facile, accessible à tous, enfant dès 7 ans accompagné d’un adulte.

