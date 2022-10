Randonnée Nature et Sens Saint-Affrique Saint-Affrique Catégorie d’évènement: Saint-Affrique

2022-11-06 – 2022-11-06 Saint-Affrique Aveyron 10 EUR Saint-Affrique Au programme : marche douce, respiration consciente, réveil des sens, ancrage énergétique, connexion à la nature…

Rappel : l’objectif n’est pas la performance sportive mais de prendre un temps pour se relier à soi, aux autres et à la nature…

Circuit de Lapeyre (circuit de Clipis en passant par la Frégière) Topo rando : 4,6km, 225m de dénivelé

Thé et petits gâteaux offerts en fin de balade Voici le retour des randonnées Nature et Sens : un rendez-vous mensuel pour profiter des bienfaits de la nature ! +33 6 60 69 80 08 https://www.lavoiedelanature.org/ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN

