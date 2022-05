Randonnée Nature et Patrimoine – La Carrière de Ricou

Randonnée Nature et Patrimoine – La Carrière de Ricou, 7 septembre 2022, . Randonnée Nature et Patrimoine – La Carrière de Ricou

2022-09-07 14:30:00 – 2022-09-07 AZAY-LE-BRÛLÉ : LA CARRIÈRE DE RICOU nMERCREDI 7 SEPTEMBRE À 14H30 nRandonnée nature & patrimoine dans la vallée de la Sèvre nniortaise, co-animée par Loïc Nau, animateur nature (Les nGrimpereaux de l’Hermitain) et Stéphanie Tézière, guide-conférencière n(Atemporelle). nRendez-vous : parking du géosite à Ricou. AZAY-LE-BRÛLÉ : LA CARRIÈRE DE RICOU nMERCREDI 7 SEPTEMBRE À 14H30 nRandonnée nature & patrimoine dans la vallée de la Sèvre nniortaise, co-animée par Loïc Nau, animateur nature (Les nGrimpereaux de l’Hermitain) et Stéphanie Tézière, guide-conférencière n(Atemporelle). nRendez-vous : parking du géosite à Ricou. +33 5 49 63 13 86 AZAY-LE-BRÛLÉ : LA CARRIÈRE DE RICOU nMERCREDI 7 SEPTEMBRE À 14H30 nRandonnée nature & patrimoine dans la vallée de la Sèvre nniortaise, co-animée par Loïc Nau, animateur nature (Les nGrimpereaux de l’Hermitain) et Stéphanie Tézière, guide-conférencière n(Atemporelle). nRendez-vous : parking du géosite à Ricou. L’Homme et la Pierre dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville