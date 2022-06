RANDONNÉE « NATURE ET MERVEILLES » Saint-Maixent Saint-Maixent Catégories d’évènement: Saint-Maixent

Sarthe

RANDONNÉE « NATURE ET MERVEILLES » Saint-Maixent, 10 juillet 2022, Saint-Maixent. RANDONNÉE « NATURE ET MERVEILLES »

parvis de l’église Saint-Maixent Sarthe

2022-07-10 – 2022-07-10 Saint-Maixent

Sarthe Saint-Maixent Retrouvez l’habituelle rando de juillet « Nature et Merveilles »qui vous emmènera « De la plante sauvage à la plante cultivée». Tous les légumes et aromates de nos étals ou nos potagers, tous les fruits, toutes les plantes de nos jardins ont un jour été des plantes sauvages. Pour qu’elles rejoignent nos assiettes ou servent d’ornement à nos jardins, il leur a fallu un lent processus de transformation. Certaines sont venues de lointaines contrées, au cours d’aventures extraordinaires et d’acclimations successives. D’autres ont toujours leurs cousines ou leurs ancêtres en bordure de nos chemins. C’est une partie de ces incroyables histoires qui vous sera racontée au long du parcours.

Les acteurs en sont des hommes, bien sûr, mais aussi des animaux parfois inattendus, et même … le hasard. À partir de la cour du logis, remarquable ensemble architectural, la petite randonnée cheminera de lavoir en lavoir et gagnera les courtils, ces jardins cultivés depuis le XVIème siècle entre deux ruisseaux. Gratuit/ Informations supplémentaires SEPENES sepenesbis@orange.fr 02 43 93 87 87 Sarthe Nature Environnement service-civique-sne@orange.fr 02 43 88 59 48 Retrouvez l’habituelle rando de juillet « Nature et Merveilles »qui vous emmènera « De la plante sauvage à la plante cultivée». Tous les légumes et aromates de nos étals ou nos potagers, tous les fruits, toutes les plantes de nos jardins ont un jour été des plantes sauvages. Pour qu’elles rejoignent nos assiettes ou servent d’ornement à nos jardins, il leur a fallu un lent processus de transformation. Certaines sont venues de lointaines contrées, au cours d’aventures extraordinaires et d’acclimations successives. D’autres ont toujours leurs cousines ou leurs ancêtres en bordure de nos chemins. C’est une partie de ces incroyables histoires qui vous sera racontée au long du parcours.

Les acteurs en sont des hommes, bien sûr, mais aussi des animaux parfois inattendus, et même … le hasard. À partir de la cour du logis, remarquable ensemble architectural, la petite randonnée cheminera de lavoir en lavoir et gagnera les courtils, ces jardins cultivés depuis le XVIème siècle entre deux ruisseaux. Gratuit/ Informations supplémentaires SEPENES sepenesbis@orange.fr 02 43 93 87 87 Sarthe Nature Environnement service-civique-sne@orange.fr 02 43 88 59 48 Saint-Maixent

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maixent, Sarthe Autres Lieu Saint-Maixent Adresse parvis de l'église Saint-Maixent Sarthe Ville Saint-Maixent lieuville Saint-Maixent Departement Sarthe

Saint-Maixent Saint-Maixent Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maixent/

RANDONNÉE « NATURE ET MERVEILLES » Saint-Maixent 2022-07-10 was last modified: by RANDONNÉE « NATURE ET MERVEILLES » Saint-Maixent Saint-Maixent 10 juillet 2022 parvis de l'église Saint-Maixent Sarthe

Saint-Maixent Sarthe