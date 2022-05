RANDONNEE NATURE ET GOURMANDE A FEY Féy Féy Catégories d’évènement: 57420

Féy 57420 Féy Randonnée nature et gourmande sous la conduite des Guides de randonnées Pédestres du club Mi-Temps Loisirs. Un circuit de 7,5 km sur les chemins ruraux via Corny-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches. Au programme, accueil dans les vignes, découverte du travail de la vigne et visite des chais et de la cave. Apéritif, repas champêtre et dégustation des vins du domaine. Après le déjeuner, déplacement en mini-bus pour rejoindre le centre équestre Les Écuries de Fey pour découvrir le centre, les écuries et participer aux activités de brossage, jeux, tour de manège, …

Minimum 20 participants, maximum 45.

Inscription préalable obligatoire, dans la limite des places disponibles par mail : mi-tempsloisirs @neuf.fr mi-tempsloisirs @neuf.fr Route d’Augny Ferme Sommy – Domaine Sommy Féy

