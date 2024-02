Randonnée nature et culture Sainte-Croix-de-Mareuil, dimanche 25 août 2024.

Randonnée nature et culture Sainte-Croix-de-Mareuil Dordogne

Au détour des chemins ruraux, cette balade matinale traversera différents milieux naturels et petits hameaux au bâti remarquable, pour une observation variée de la richesse du patrimoine qui nous entoure. En point d’orgue, une exposition d’œuvres d’art et de créations originales fera le lien entre l’art et la nature.

Prévoir une tenue adaptée.

A partir de 6 ans

En partenariat avec le comité des fêtes communal.

Inscription sur place ou par téléphone. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 09:00:00

fin : 2024-08-25 11:30:00

Salle des fêtes

Sainte-Croix-de-Mareuil 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Randonnée nature et culture Sainte-Croix-de-Mareuil a été mis à jour le 2024-02-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin