Randonnée nature espaces et espèces protégées RV Entrée de la Jetée Andernos-les-Bains, mardi 30 juillet 2024.

Adapté aux plus de 12 ans !

Par la plage et le sentier du littoral en direction d’Arès et par les sentiers forestiers

Découvrez avec Béatrice, guide nature, des espaces bénéficiant d’une protection spécifique et des espèces faunistiques et botaniques occupant les lieux.

RV Entrée de la Jetée 2 Place Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 16:00:00

fin : 2024-07-30



L’événement Randonnée nature espaces et espèces protégées Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Andernos-les-Bains