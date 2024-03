Randonnée nature Ervy-le-Châtel, samedi 23 mars 2024.

Randonnée nature Ervy-le-Châtel Aube

Samedi 23 mars ERVY LE CHATEL et DAVREY Randonnée nature de 10h à 12h et animations 14h à 16h. Animations en lien avec la journée mondiale de l’Eau du 22 mars, venez découvrir toute l’importance des zones humides dans la gestion des crues et des inondations. Explorons le patrimoine naturel de Davrey au travers d’une randonnée allant d’Ervy-le-Châtel au site naturel de Davrey. Un trésor pour notre territoire ! Pour tous et toutes ! Inscription gratuite. Contact info@cieoa.fr 03 25 40 10 59 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:30:00

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est info@cieoa.fr

L’événement Randonnée nature Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance