Viala-du-Tarn Aveyron Viala-du-Tarn Découverte des oiseaux nicheurs présents sur les divers milieux naturels et agricoles de la commune.

Difficulté légère : veiller à prendre des chaussures de randonnée !

Informations, Alain Hardy : 06 79 29 22 84 Participez à une randonnée découverte au Viala du Tarn ! Découverte des oiseaux nicheurs présents sur les divers milieux naturels et agricoles de la commune.

Informations, Alain Hardy : 06 79 29 22 84 OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

