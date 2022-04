Randonnée naturaliste : le tour du lac au Duc Ploërmel, 2 août 2022, Ploërmel.

Randonnée naturaliste : le tour du lac au Duc Ploërmel

2022-08-02 – 2022-08-02

Ploërmel Morbihan

Venez découvrir la vie cachée autour du lac au Duc et sa surprenante histoire. Suivez-nous pour une boucle de 14km (environ 4h de marche) autour du lac, parsemée de pauses pour observer, sentir et écouter la nature.

Réservation obligatoire par téléphone. A partir de 10 ans

Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés, pique-nique et boisson.

+33 6 72 23 58 83

Ploërmel

