Randonnée naturaliste au marais d’Orx Labenne, 8 mai 2022, Labenne.

2022-05-08 – 2022-05-08

Labenne Landes

Devenez un observateur privilégié… En randonnée, votre guide vous immergera au coeur de la zone protégée de la Réserve Naturelle, sur la partie fermée et secrète du marais. Vous accèderez à des secteurs sensibles pour l’accueil d’espèces phares, à certaines périodes de l’année choisies pour limiter le dérangement occasionné sur les espèces.

Randonnée de 13 à 15 kms sur le circuit naturaliste. Sur réservation. Le nombre de places est limité pour un meilleur confort et une meilleure découverte. Prévoir de bonnes chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Mise à disposition de matériel optique pour les visites guidées (jumelles, longue-vue).

+33 5 59 45 42 46

Labenne

