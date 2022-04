Randonnée Mystère du Bois-de-Cise Ault, 11 juin 2022, Ault.

Randonnée Mystère du Bois-de-Cise Ault

2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-11 18:30:00

Ault Somme Ault Somme

30 Départ toutes les 30 minutes :

09h30 – 12h

10h – 12h30

10h30 – 13h

11h – 13h30

15h – 17h30

15h30 – 18h

16h – 18h30

Si vous hésitez entre marcher en forêt ou prendre un bon bol d’air pur en bord de mer, cette randonnée mystère sera combler toutes vos envies ! Partez à la découverte de ce bois naturel en haut des falaises, explorer les sentiers et admirer les belles villas centenaires. Votre chemin se dévoilera au fur et à mesure des balises et des énigmes. Ce jeu de piste ravira vos enfants ! Le circuit de 4 km s’effectue habituellement en 2h30 (record à battre à 1h30). Des escaliers sont présents sur le tracé. Tout l’équipement pour explorer ce bois vous sera prêté au début. Il vous restera juste à prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo et des chaussures confortables.

N.B : Enfants de 4 à 15 ans.

Pour garantir une bonne expérience de jeu, les équipes sont limitées à 10 personnes.

Le paiement se fera sur place par chèque bancaire, chèques vacances ou espèces.

La réservation est OBLIGATOIRE. Elle peut se faire par téléphone, par mail, par le site internet ou par Messenger (via Facebook) !

contact@baiedesomme-exploration.fr +33 6 17 15 30 76 https://baiedesomme-exploration.fr/?fbclid=IwAR39dEgO1DhYRpz4dSK0fhkNSLm68D9p1QBIPCuAFUriFlKljXXKIKQU5h8

© Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers

Ault

dernière mise à jour : 2022-04-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – DESTINATION LE TREPORT – MERS