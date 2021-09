Plédran Plédran Côtes-d'Armor, Plédran Randonnée mystère au bord de l’Urne Plédran Plédran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Randonnée mystère au bord de l’Urne Plédran, 18 septembre 2021, Plédran. Randonnée mystère au bord de l’Urne 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-19 11:15:00 Chapelle du Créac’h 6 Rue du Moulin

Plédran Côtes d’Armor Plédran Ce circuit aux abords de l’Urne permettra de découvrir le pont Chéra et le moulin Gervilly. Le parcours sera ponctué de jeux d’énigmes pour toute la famille pour connaître les secrets de ce patrimoine.

