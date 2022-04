Randonnée musicale gourmande Bannalec, 7 mai 2022, Bannalec.

Randonnée musicale gourmande Bannalec

2022-05-07 – 2022-05-07

Bannalec Finistère Bannalec

Marcher, dîner, chanter. Il y a des programmes comme ça qui vous donnent l’eau à la bouche et qui vous enchantent à l’avance. Trois associations s’associent ainsi pour créer une rando gourmande et musicale dans notre commune : Bannanim, espace musique et l’APE de l’école publique Mona Ozouf

Départ entre 16h et 18h.

+33 7 83 70 94 47

Bannalec

