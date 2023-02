Randonnée musicale en forêt, 17 juin 2023, Pont-Sainte-Maxence .

Randonnée musicale en forêt

1 rue Moustier Pont-Sainte-Maxence Oise

2023-06-17 09:00:00 – 2023-06-17 12:00:00

Pont-Sainte-Maxence

Oise

Vous voulez vivre une expérience aussi poétique que hors du commun. Allier randonnée et surprises musicales en pleine nature, c’est possible et c’est pour le coup insolite et inattendu ! Accompagné par un guide de l’Office de Tourisme pour la partie rando guidée, vous partirez à la rencontre du Mont Calipet et ses alentours. Au détour d’un chemin

ou d’un arbre majestueux, des intermèdes musicaux réalisés par les élèves du conservatoire Adam de la Halle vous surprendront. Au cours de cette parenthèse en plein air, les musiciens en herbe partageront avec vous leur passion et certains secrets d’histoire se réveleront à vous. Une collation vous sera offerte en fin de parcours.

Places limitées.

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

©OTPOH

Pont-Sainte-Maxence

dernière mise à jour : 2023-02-07 par