Randonnée musicale de parc en parc Haguenau, 15 mai 2022, Haguenau.

Randonnée musicale de parc en parc Haguenau

2022-05-15 – 2022-05-15

Haguenau Bas-Rhin

Randonnée musicale de 7.5 km de parc en parc à Haguenau animée par le “Théâtre des 2 Haches et la troupe de la Chimère”. Rendez-vous au Hall du Petit manège à Haguenau pour des départs groupés : à 14h00; 14h30 et 15h00. Durant cette manifestation, à partir de 13h45, tartes flambées et petite restauration seront disponibles ainsi qu’une buvette.

L’inscription est obligatoire via le formulaire à télécharger sur notre site pour retenir ses places dans le créneau choisi.

Randonnée musicale de 7.5 km de parc en parc à Haguenau animée par le “Théâtre des 2 Haches et la troupe de la Chimère”. Rendez-vous au Hall du Petit manège à Haguenau pour des départs groupés : à 14h00; 14h30 et 15h00. Durant cette manifestation, à partir de 13h45, tartes flambées et petite restauration seront disponibles ainsi qu’une buvette.

L’inscription est obligatoire via le formulaire à télécharger sur notre site pour retenir ses places dans le créneau choisi.

Haguenau

dernière mise à jour : 2022-04-23 par