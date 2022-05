Randonnée musicale à travers champs Martainville-Épreville Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

– A 15h00, randonnée musicale à travers champs Toutes les animations sont gratuites, l’entrée du musée 5 euros/3 euros. Infos et réservations au 02 35 15 69 11 ou à musees.departementaux@seinemaritime.fr. L’Espace Musical et le Musée de Martainville vous donnent rendez-vous le dimanche 28 août pour une journée musicale. – A 14h00, chasse au trésor musicale dans la salle de musique du musée

