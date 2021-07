Folleville Église de Folleville Folleville, Somme Randonnée musicale à Folleville Église de Folleville Folleville Catégories d’évènement: Folleville

Église de Folleville, le samedi 18 septembre

L’association “Folleville : une église, une histoire …” et la Communauté de Communes Avre Luce Noye organisent une randonnée musicale suivie d’un concert. **9h30**: départ de l’église de Folleville, 3 rue Saint Vincent. Les 4 km de randonnée seront ponctués de moments de détente musicale par Quatuor 1846 et Mazagan band. **Midi**: braises à disposition le midi pour un repas sorti du panier. Buvette présente sur place. **15h**: concert gratuit de Crescendo#

