RANDONNÉE MOUSTIK – CARBAY Carbay, 27 décembre 2022, Carbay.

RANDONNÉE MOUSTIK – CARBAY Carbay

2022-12-27 08:00:00 – 2022-05-15

Carbay Maine-et-Loire Carbay

EUR 5 14 Venez découvrir les sentiers de randonnée au travers de parcous divers… A pied, à vélo et à cheval !

Rendez-vous le dimanche 15 mai, sur le terrain des sports de Carbay.

Au programme :

– 5 circuits pédestres : 9, 12, 15, 21 et 26 km

– 3 circuits VTT : 32, 40 et 53 km

– 2 circuits attelages et cavaliers : 20 et 27 km

Inscription avant le 11 mai

Carbay

