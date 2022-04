Randonnée Moto de la Pentecôte Cajarc, 5 juin 2022, Cajarc.

Randonnée Moto de la Pentecôte Cajarc

Cajarc Lot Cajarc

Départ de Cajarc pour la randonnée sur la journée avec déjeuner prévu.

Retour sur Cajarc avec un apéritif musical et un dîner de producteurs locaux suivis d’un concert avec le groupe MST au Théâtre de verdure.

ouvert à tous motards et non motards

Le moto club Cajarcois vous invite à une randonnée moto sur la journée au départ de Cajarc. Après avoir découvert de beaux paysages sur la vallée ou sur le causse avec vos deux roues, partagez un moment convivial autour d’un apéritif musical et un repas de producteurs sur les berges du Lot.

+33 6 81 53 40 03

@moto club de Cajarc mc2

Cajarc

