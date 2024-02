Randonnée « Montée au château d’Oliferne » Vescles, dimanche 8 septembre 2024.

Randonnée « Montée au château d’Oliferne » le 8 septembre, départ à partir de 8h.

Longueur des circuits :

8 km et 15 km Ravitaillement. Repas ou petite restauration payants à Oliferne.

Descriptif :

Randonnée tout public avec parcours facile (8 km) et difficile (15 km et dénivelé). Découverte de points de vue sur la vallée d’Ain et point d’orgue aux ruines du château

d’Oliferne.

Durant toute cette journée médiévale , animations, buvette et restauration aux ruines.

Conditions d’inscription 6 € Gratuit pour les moins de 12 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 08:00:00

fin : 2024-09-08

Hameau de Vescles

Vescles 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté

