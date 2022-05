Randonnée méditative

2022-07-17 – 2022-07-17 Accueillir l’harmonie en soi, en déambulant au cœur de la nature, par des initiations à la méditation en mouvement (pratique du Qi Gong ancestral, automassage saisonnier et Qi Gong vibratoire).

Prévoir couverture et tapis de sol.

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville. Animée par l’Envol du Phénix Accueillir l’harmonie en soi, en déambulant au cœur de la nature, par des initiations à la méditation en mouvement (pratique du Qi Gong ancestral, automassage saisonnier et Qi Gong vibratoire).

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville. Animée par l'Envol du Phénix

