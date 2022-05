Randonnée méditative, 3 juillet 2022, .

Randonnée méditative

2022-07-03 – 2022-07-03

Animation organisée dans le cadre de « Hêtre en Fête ». Une balade ponctuée d’initiation à des pratiques accessibles à tous, de méditations en mouvement tel que le Qi Gong Ancestral, Automassage, le Qi Gong vibratoire. Lecture d’un conte initiatique accompagnée des vibrations sonores du tambour. Prévoir tapis de sol, couvertures, vêtements et chaussures adaptés aux conditions météorologiques. Isabelle vous offrira quelques douceurs culinaires et la chaleur d’une tisane de plantes.

Animation organisée dans le cadre du programme « Balades et Visites en Bray-Eawy » édition 2022. L’inscription est obligatoire, veuillez contacter l’office de tourisme.

