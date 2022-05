Randonnée: Marchons pour l’Ukraine Lhospitalet Lhospitalet Catégories d’évènement: Lhospitalet

Lot

Randonnée: Marchons pour l’Ukraine Lhospitalet, 22 mai 2022, Lhospitalet. Randonnée: Marchons pour l’Ukraine Lhospitalet

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22

Lhospitalet Lot Lhospitalet 5 EUR De 9h00 à 10h00: Départ de la randonnée et marche nordique de 13km De 9h30 à 10h30: Départ de la randonnée et marche nordique de 8km De 10h00 à 11h00: Départ de la randonnée de 4km De 10h00 à 11h00: Départ de la randonnée enfants de 2,7km Repas à Granéjouls

Pique-nique tiré du sac ou repas sur réservation

Apéritif et café offerts

Animation et spécialités ukrainiennes sur place Retour vers L’Hospitalet 2,7km: horaire à votre convenance

Inscriptions randonnées et marches nordiques 5€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Plateau repas 11€

1€ par inscription aux randonnées, marches nordiques ou repas sera reversé à l’association Mains Tendues Réservation repas jusqu’au 18 mai 2022:

Evelyne : 06-01-75-37-10

Odile : 07-86-02-04-46

Lhospitalet

