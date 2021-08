Martigues Office de tourisme de Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Randonnée ludique Martigues, parc de Figuerolles Office de tourisme de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Conçues comme un jeu de piste, les fiches circuits Randoland sont proposées pour trois niveaux : 4/6 ans ; 7/9 ans et + de 10 ans. Des indices à trouver en observant le patrimoine historique, architectural ou naturel du Grand Parc de Figuerolles. Téléchargez le livret et faites le jeu de piste quand vous le souhaitez. Livret également en vente à l’Office de Tourisme de Martigues (aux horaires d’ouvertures).

1.95€ en téléchargement / 3€ sur place à l’Office de Tourisme de Martigues

Une enquête à résoudre permettant à l’enfant de marcher tout en s’amusant, et surtout apprendre… Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’hôtel de ville 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00

