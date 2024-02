Randonnée l’Orgeletaine Salle polyvalente Orgelet, dimanche 2 juin 2024.

Randonnée l’Orgeletaine Salle polyvalente Orgelet Jura

L’Orgelétaine randonnée au bord du lac de Vouglans le 2 juin 2024. Circuits de 8, 14, 18 et 24km. Départ entre 8h et 11h à la salle polyvalente d’Orgelet pour tous les circuits sauf le plus long. Départ à 10h maximum pour le circuit de 24km. Transport en bus.

Petit-déjeuner, ravitaillements, repas et cadeaux

Rando seule 6€ (gratuit pour -12 ans)

Rando + repas 16€

Repas seul 11€ EUR.

Début : 2024-06-02 08:00:00

fin : 2024-06-02 11:00:00

Salle polyvalente Chemin du Quart

Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté rando.marche.orgelet@gmail.com

