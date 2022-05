Randonnée Livarotaise ECLOR – Cyclo, VTT et Marche, 12 juin 2022, .

Randonnée Livarotaise ECLOR – Cyclo, VTT et Marche

2022-06-12 07:30:00 – 2022-06-12

ESLIVAROT Cyclo organise le dimanche 12 Juin à Livarot à partir de 7h30 la Randonnée Livarotaise ECLOR – Cyclo, VTT et Marche.

Circuit fléché V.T.T. de 30 et 45 kms ; circuit fléché route de 45 et 80 kms ; circuit marche à pied de 10 et 15kms.

+33 6 14 42 36 92

