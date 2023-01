Randonnée Littéraire Quiberville, 13 février 2023, Quiberville .

Randonnée Littéraire

Bibliothèque Espace du large rue de l’église Quiberville Seine-Maritime Espace du large Bibliothèque

2023-02-13 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-13 17:00:00 17:00:00

Espace du large Bibliothèque

Quiberville

Seine-Maritime

La bibliothèque intercommunale vous propose une randonnée littéraire le lundi 13 février à 10h en compagnie de Marc Roger !

Lecteur public, Marc Roger vous emmènera à pied et à voix haute, mais pas que… marcher, lire et faire rêver, partager, respecter, s’engager et défendre, le long des chemins de la Côte d’Albâtre.

AU départ de la bibliothèque de Quiberville-sur-Mer.

Pause repas à Flainville (prévoir son pique-nique), puis poursuite vers Sotteville-sur-Mer. Arrivée prévue vers 17h. Prévoir votre retour en co-voiturage vers Quiberville.

La bibliothèque intercommunale vous propose une randonnée littéraire le lundi 13 février à 10h en compagnie de Marc Roger !

Lecteur public, Marc Roger vous emmènera à pied et à voix haute, mais pas que… marcher, lire et faire rêver, partager, respecter, s’engager et défendre, le long des chemins de la Côte d’Albâtre.

AU départ de la bibliothèque de Quiberville-sur-Mer.

Pause repas à Flainville (prévoir son pique-nique), puis poursuite vers Sotteville-sur-Mer. Arrivée prévue vers 17h. Prévoir votre retour en co-voiturage vers Quiberville.

biblio-quiberville@hotmail.fr

Espace du large Bibliothèque Quiberville

dernière mise à jour : 2023-01-25 par