Randonnée littéraire forestière Clohars-Carnoët, 1 juin 2022, Clohars-Carnoët.

Randonnée littéraire forestière Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët

2022-06-01 – 2022-06-01 Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain

Clohars-Carnoët Finistère

En Forêt de Carnoët, la balade archéo-légendes que vous propose la médiathèque en compagnie d’un guide aguerri aux multiples anecdotes historiques et littéraires vous mènera sur la trace des fondateurs du territoire breton : ici Konomor (le Grand Konan), avec des touches de légendes celtiques et bretonnes (mythe Arthurien…) et d’archéologie (ruines castrales).

mediatheque@clohars-carnoet.fr +33 2 98 96 22 53 http://www.matilin.bzh/

