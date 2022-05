Randonnée littéraire côtière Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Randonnée littéraire côtière Place de la Coopérative, Doëlan Rive Dr Devant le restaurant le Trois-Mâts. Clohars-Carnoët

2022-05-04

2022-05-04 – 2022-05-04 Place de la Coopérative, Doëlan Rive Dr Devant le restaurant le Trois-Mâts.

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët La balade du Marin de Bibliothèque

Guide : Olivier Nicolas “Book Hémisphères” A partir de 12 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque Robert Badinter (30 places)

Départ devant le restaurant Le Trois-Mâts +33 2 98 96 22 53 La balade du Marin de Bibliothèque

Départ devant le restaurant Le Trois-Mâts

