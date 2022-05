Randonnée littéraire : Au fil des pas et des mots Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Randonnée littéraire : Au fil des pas et des mots Saverne, 8 juin 2022, Saverne. Randonnée littéraire : Au fil des pas et des mots Saverne

2022-06-08 – 2022-06-08

Au fil des pas et des mots… randonnée littéraire à la Fontaine Mélanie animé par la bibliothèque et le Club Vosgien de Saverne. Départ à 14 h devant le Musée du Château des Rohan. Sur inscription. Places limitées.

